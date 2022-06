Fazenda alerta para furtos de notas fiscais doadas a instituições cadastradas no Nota Paraná 

A Secretaria de Estado da Fazenda alerta para casos de furtos de notas fiscais doadas às instituições cadastradas no programa Nota Paraná . Os documentos fiscais doados por consumidores são depositados na urna da entidade escolhida, nos estabelecimentos, e depois recolhidos por ela, que têm as notas convertidas para gerarem créditos e também concorreram a prêmios do programa.

Na última semana, foram denunciados casos de furtos ocorridos em estabelecimentos no Interior do Estado. É importante que as instituições orientem seus colaboradores, funcionários, voluntários ou terceirizados para o recolhimento adequado das notas pertencentes a sua entidade, com atenção para não retirar as que estão em outras urnas.

A Secretaria informa que em caso de furtos das notas fiscais, a instituição responsável pelo ato será excluída do programa.

Para ajudar as entidades, o consumidor pode doar as notas fiscais em que não informar seu CPF. Assim, os bilhetes para concorrer aos sorteios do programa, concedidos de acordo com as compras realizadas, vão para a instituição, que terá mais chances de ser contemplada.

PRÊMIOS– As 1.567 instituições sociais cadastradas no Nota Paraná concorrem a valores mensais de R$ 100 e R$ 20 mil. Os prêmios totalizam R$ 2,2 milhões por mês.

As entidades que atuam nas áreas de assistência social, saúde, defesa e proteção animal, esportiva e cultural também recebem os créditos das notas fiscais doadas. Neste ano foram distribuídos R$ 13,2 milhões em prêmios somente para as instituições.

Os recursos são essenciais para a manutenção dos trabalhos que ajudam milhares de pessoas no Estado.

COMO DOAR– Há três formas de efetivar a doação. O consumidor pode acessar o site do Nota Paraná com seu CPF e senha. Na aba “Minhas Doações” escolhe a entidade e digita a chave de acesso da nota fiscal.

Outra opção é utilizar o aplicativo Nota Paraná, disponível apara Android e iOS. Na opção “Doações” o cidadão busca a entidade desejada e lê o QR Code da nota fiscal.

O consumidor também pode depositar a nota fiscal em urnas disponibilizas pelas entidades nos estabelecimentos comerciais. A própria instituição recolhe as notas das urnas e se encarrega de cadastrá-las usando o site ou aplicativo do Nota Paraná.