CMEI Santa Maria realiza atividade para homenagear funcionários

O CMEI Santana Maria realizou, nesta semana, fez uma homenagem aos funcionários da instituição. O Infantil 1 “A”, mediado pelas professoras Ana Carolina, Lourdes e Adriana realizaram uma atividade visando ensinar e demonstrar gratidão pela equipe.

Primeiro, os pequenos partiram para a identificação dos funcionários, através de um cartaz com fotos, destacando a primeira letra dos nomes em vermelho. A partir disso, as crianças identificaram, dizendo frases como “é a tia do mama” e “é a tia do papa”.

Logo em seguida, as crianças foram convidadas a entregar uma lembrancinha para esses funcionários, como forma de agradecimento ao trabalho da equipe.

Essa ação foi baseada no princípio de humanização, com o intuito de formar pessoas que valorizam as relações humanas, as emoções e as particularidades de cada indivíduo. Com isso, as crianças aprendem desde cedo a se colocarem no lugar do outro, exercendo a capacidade de ter empatia, aceitando opiniões diferentes, contribuindo assim, para a redução de conflitos. Além disso, a atividade também fomenta o altruísmo, pois aprender a realizar ações que possam beneficiar outras pessoas da sociedade, entendendo a importância participar de um trabalho voluntário.

Com atividades como essa, as crianças entendem como a união de esforços pode fazer a diferença em qualquer categoria de projeto. Dessa forma, passam a valorizar o potencial do colega, aprendem a expor suas ideias, conseguem escutar o outro e mostram-se dispostos a ajudar quem está em dificuldade.