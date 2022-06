Celepar instala escritório internacional no Vale do Silício para prospectar novas parcerias

Com um projeto de internacionalização, na esteira da necessidade de atualização tecnológica constante desse setor, a Celepar deu início nesta segunda-feira (20) à implementação de escritórios internacionais. O primeiro foi inaugurado no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e o outro será concretizado até o próximo mês em Lisboa, capital de Portugal.

O lançamento desta segunda teve a presença do cônsul brasileiro da Califórnia, Eugênio Vargas Garcia, e Thais Aquino, da StartSe, empresa parceira da Celepar nos Estados Unidos. As novas estruturas devem possibilitar missões internacionais que visam conectar soluções tecnológicas à Celepar e seus clientes, entre eles o Governo do Estado.

Segundo o presidente da Celepar, Leandro Moura, o objetivo dessa internacionalização é a imersão no mercado mundial da tecnologia. "Com conexão direta ao ecossistema de inovação nos principais polos do mundo, teremos mais capacidade para incorporar as novidades. Os escritórios internacionais permitirão cooperações com startups e empresas, favorecendo o desenvolvimento de soluções modernas de gestão pública", afirmou.

Além disso, ele lembrou que o Brasil vem perdendo mão de obra especializada para o Exterior e que essa é uma chance da Celepar aproximar os desenvolvedores da sua estrutura e, por consequência, do Paraná. "A Celepar é a primeira empresa pública de tecnologia do País, e, agora, passa a ser também a primeira deste segmento a instituir um escritório no Vale do Silício", completou Moura.

Para o cônsul brasileiro, é uma oportunidade única de crescimento. "O consulado vai ajudar a buscar parcerias, estabelecer contatos com entidades, associações, empresas que contribuam com o desenvolvimento tecnológico brasileiro. E, neste sentido a Celepar é pioneira, é uma porta de entrada, promovendo o conceito de gov tech e demonstrando que as empresas públicas podem buscar de forma proativa a sua internacionalização", afirmou.

O escritório internacional da Celepar dos Estados Unidos está localizado em Palo Alto, dentro da StartSe University, o que marca também o início dessa parceria. A empresa gera uma plataforma e uma escola de negócios que oferece curadoria de conteúdos, cursos e eventos focados na chamada nova economia.

"É um prazer termos uma empresa do porte da Celepar, que busca levar mais inovação e tecnologia do Vale do Silício para o Brasil, entre as nossas parceiras", pontuou Thais Aquino, responsável pelas operações internacionais da StartSe.

BENEFÍCIOS – O novo escritório trará benefícios diretos e indiretos para a Celepar como marca e empresa inovadora, além do estreitamento das relações com clientes e colaboradores sobre soluções inovadoras globais. O Vale do Silício reúne algumas empresas globais como Apple, Google, Facebook, Netflix, Pixar, eBay, Intel e Yahoo!.