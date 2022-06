Com investimento de R$ 1,5 milhão, Sanepar dobra produção de água em Diamante do Oeste

A partir de agosto deste ano, a Sanepar integra ao sistema de produção e distribuição de água de Diamante do Oeste mais um poço que terá operação remota com supervisão 24 horas por dia.

O investimento de cerca de R$ 1,5 milhão vai ampliar a capacidade de produção de água em mais do que o dobro da atual.

Serão acrescentados 800 mil litros de água por dia, suficiente para garantir o abastecimento na cidade para os próximos 30 anos.

“A estiagem reduziu a vazão do poço existente e fez com que a Sanepar trabalhasse no limite da capacidade. Este novo empreendimento vai dar tranquilidade para atender a população”, diz o gerente regional Eduardo Arrosi.

A nova estrutura poderá ser operada remotamente e terá tecnologia do sistema supervisório que permite que a Sanepar acompanhe o funcionamento do poço em tempo real, todos os dias do ano. “Com isso, em casos de problemas operacionais ou falta de energia elétrica, o problema pode ser identificado e solucionado com mais rapidez”, explica Arrosi.

Atualmente, a produção de água é de 650 mil litros de água por dia e atende mais de 1.110 imóveis da cidade.