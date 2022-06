Prefeito e equipe da Cohapar vistoriam obras do Casa Fácil em Jundiaí do Sul

O município de Jundiaí do Sul está recebendo 23 unidades habitacionais através do Programa Casa Fácil, do Governo do Estado. Na semana passada, o prefeito Eclair Rauen recebeu a visita da equipe da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) para realizar uma vistoria nas obras.

A visita aconteceu na manhã da segunda-feira (13) e contou com a presença do geólogo Fábio Ortigara, superintendente de obras da Cohapar, o chefe regional e engenheiro da Cohapar Lúcio Henrique Bonacin e representantes da construtora RCA, responsável pela construção das casas.

As 23 unidades que estão sendo construídas em Jundiaí do Sul fazem parte do Programa Casa Fácil e foram licitadas pela Cohapar, a qual também é responsável pela fiscalização do projeto. Os recursos são provenientes do Governo Estadual com investimento de R$ 2,1 milhão.

As casas tem tamanho que variam entre 43 e 50 metros quadrados, além de residências com 47 metros quadrados que são adaptadas para pessoas com deficiência. A planta conta com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa e foram construídas em terrenos que permitem ampliação por parte dos futuros proprietários. Com quase 60% do andamento concluído, a previsão de entrega é para o primeiro semestre do ano que vem.

O superintendente da Companhia, Fábio Ortigara, parabenizou o município por estar recebendo a obra. “Parabenizo o município de Jundiaí do Sul por fazer parte do programa Casa Fácil e pelo comprometimento da prefeitura no acompanhamento do andamento da obra. Agradeço também ao Governo do Estado por estar construindo residências a favor da população que mais precisa”, comentou.

O prefeito Eclair Rauen destacou a importância do programa para a população do município. “Estamos trabalhando em prol do desenvolvimento da nossa cidade e isso envolve diferentes frentes, como é o caso da habitação. Trabalhamos junto ao governo para conseguir trazer este projeto para Jundiaí do Sul e beneficiar as famílias que mais precisam e que, em breve, estarão realizando o sonho da casa própria com mais dignidade e qualidade de vida”, comentou.

“Também gostaria de deixar meus agradecimentos ao Governo do Estado por estar realizando estes investimentos em nosso município e a toda equipe da Cohapar pelo apoio que estamos recebendo para tirar mais esta obra do papel”, completou.

Além de Jundiaí, na semana passada as equipes da Cohapar realizaram a vistoria de mais de mil casas que estão sendo construídas em dez municípios paranaenses. Conforme explicou Fábio Ortigara, as visitas tem como objetivo verificar o andamento das obras, vistoriar as instalações e o uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual)por parte dos colaboradores das obras. Também são vistoriados outros aspectos como bebedouros, marmiteiros, gerenciamento de resíduos, e assistência aos trabalhadores e famílias que serão contempladas com as novas residências.

As moradias serão financiadas pela Cohapar por meio do programa Casa Fácil Paraná para famílias com renda de um a seis salários-mínimos. Podem participar da seleção pessoas com renda familiar mensal de um a seis salários-mínimos e que não possuem casa própria. Um dos diferenciais do programa são as condições de pagamento facilitadas, que incluem a isenção de cobrança de entrada e juros menores que os de mercado, cujo financiamento pode ser quitado em até 360 meses. O projeto também conta com a doação dos terrenos pela administração municipal, o que ajuda a baratear ainda mais os custos dos imóveis para as famílias selecionadas, alguns terrenos já são doados inclusive com parte da infraestrutura como pavimentação, rede de drenagem e calçamento. Os interessados em adquirir um dos imóveis pelo financiamento direto com a companhia devem se inscrever no cadastro de pretendentes da empresa, disponível no site: https://www.sistemas.cohapar.pr.gov.br/pretendentesOnline/#B

O programa Casa Fácil Urbano atualmente está presente em 37 municípios com 1701 moradias sendo construídas somando um investimento total de R$ 150 milhões.