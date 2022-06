Paraná é convidado para participar do Fórum Urbano Mundial

O Paraná será um dos participantes a compartilhar boas práticas sobre o desenvolvimento sustentável durante o Fórum Urbano Mundial (WUF), principal conferência global sobre o futuro das cidades. O evento é organizado pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) e será realizado de 26 a 30 de junho em Katowice, na província da Silésia, na Polônia.

O Paraná vai integrar o painel “Não deixar ninguém e nenhum lugar para trás: abordando as desigualdades dentro e entre as cidades por meio da localização dos ODS”. O evento integra a sessão temática Vozes das Cidades, que promove uma discussão ampla sobre desafios enfrentados por governos locais e suas soluções para resolvê-los, apoiando a colaboração entre cidades. O evento será realizado no dia 29 de junho, às 5h45 no Horário de Brasília.

Segundo o ONU-Habitat, 75% das cidades do mundo se tornaram mais desiguais nos últimos tempos em comparação com duas décadas anteriores, o que provoca o debate sobre as transformações necessárias para recuperar esse patamar e exemplos sustentáveis em andamento ao redor do mundo.

O servidor indicado para a participação será Filipe Braga Farhat, especialista em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) pela University for Peace, na Costa Rica. Ele levará ao evento os esforços que o Paraná está fazendo para a implementação da Agenda 2030 junto aos 399 municípios do Estado. Esse trabalho ocorre por meio do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social (Cedes) e Superintendência Geral de Desempenho Econômico e Social (SGDES).

O Paraná é o primeiro estado brasileiro a fazer parte do Programa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para a avaliação dos ODS, junto com outras nove regiões e cidades de diferentes países. A primeira fase do programa teve como um dos resultados o relatório lançado em junho de 2021 , contendo recomendações ao Governo do Estado para aceleração da implementação local da Agenda 2030. A segunda etapa, intitulada missão de sondagem, está em andamento .

FÓRUM URBANO MUNDIAL – “Transformando Nossas Cidades para um Futuro Urbano Melhor” é o tema que guiará a 11ª Sessão do Fórum Urbano Mundial, levantando questões importantes sobre o futuro das cidades. A experiência da pandemia e suas consequências, bem como os desafios da mudança climática, terão influência direta na programação e nos preparativos para o evento.

Representantes de governos nacionais, regionais e locais, acadêmicos, empresários, líderes comunitários, planejadores urbanos e representantes da sociedade civil estarão entre as milhares de pessoas que devem participar do WUF, que é convocado pelo ONU-Habitat e coorganizado pelo Ministério de Fundos de Desenvolvimento e Política Regional da Polônia e pela Prefeitura de Katowice.

Para acompanhar toda a programação e assistir aos eventos, é necessário fazer um cadastro no link wuf.unhabitat.org . As inscrições estão abertas até o dia 25 de junho.