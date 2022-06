Emprega Mais Paraná oferta 703 vagas em Colombo; veja a programação da semana

O ônibus da Agência do Trabalhador Itinerante retoma nesta semana o trajeto pelas cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O roteiro começa nesta terça-feira (21), em Colombo, com 703 vagas de emprego nas áreas de comércio, indústria, logística e serviços, com destaque para o telemarketing com 250 postos de trabalho.

A ação faz parte do programa Emprega Mais Paraná, do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) em parceria com as prefeituras. “Essas ações de empregabilidade são viabilizadas graças ao nosso diálogo constante com o setor produtivo”, explicou o secretário Rogério Carboni. “Além de captar as vagas, temos firmado parcerias para qualificar os paranaenses para o trabalho”, complementou.

O ônibus ficará estacionado, das 9h às 17h, na Rua Abel Scuissiato, quase na esquina com a Rua Arquimedes, ao lado da sede da Guarda Municipal de Colombo e próximo ao Terminal do Maracanã. “Convido quem está procurando uma nova oportunidade, ou que quer voltar ao mercado de trabalho, a comparecer para aproveitar essa grande oportunidade”, reforçou o prefeito Helder Lazarotto.

Depois, a Agência do Trabalhador Itinerante seguirá para Rio Branco do Sul na quarta (22), Lapa na quinta (23) e Campo do Tenente, na sexta-feira (24), finalizando o circuito na RMC. As vagas ainda estão em processo de captação.

Confira os endereços onde ficará estacionado o ônibus:

Colombo

21 de junho (terça-feira)

Rua Abel Scuissiato, quase esquina com a Rua Arquimedes - Bairro Maracanã

Ao lado da sede da Guarda Municipal e próximo ao Terminal do Maracanã

Rio Branco do Sul

22 de junho (quarta-feira)

Rua Belmiro Gouveia, 260 - Bairro Tacaniça

Ao lado do Colégio José Ermírio de Moraes

Lapa

23 de junho (quinta-feira)

Alameda David Carneiro - Centro Histórico

Em frente à Câmara Municipal

Campo do Tenente

24 de junho (sexta-feira)

Av. Miguel Komarchewski, 888 - Centro

Em frente à Prefeitura Municipal