Duas carretas tombam e três ficam feridos na PR-092 no final de semana

Dois acidentes envolvendo tombamento de carretas deixaram três pessoas feridas durante o final de semana. As situações foram registradas na sexta-feira (17) na PR-092 em Wenceslau Braz e Siqueira Campos.

O primeiro acidente aconteceu na manhã por volta das 07h00. As equipes dos Bombeiros Comunitários e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Siqueira Campos foram acionadas para prestar socorro a um motorista que se envolveu em um acidente em Quatiguá. Ele conduzia uma carreta Scania carregada com soja que acabou tombando na rodovia. O caminhoneiro, de 33 anos, e a passageira, com 30 anos, foram socorridos com ferimentos leves e encaminhados a Santa Casa de Siqueira Campos.

No mesmo dia, porém no período da tarde, uma carreta carregada com madeiras tombou no trecho entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos. O motorista acabou perdendo o controle da direção e o acidente aconteceu no local conhecido como “Ponte Nova”. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital siqueirense para receber atendimento médico.