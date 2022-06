Jovem de 26 anos colide com caminhão e morre preso nas ferragens

No domingo (19), por volta das 22h40, no KM 71 da BR-369, em Santa mariana, Norte do Paraná, ocorreu um acidente de trânsito, envolvendo um caminhão plataforma (guincho) e um automóvel VW/Gol.

O caminhão seguia sentido Bandeirantes a Santa Mariana e o carro seguia no sentido inverso, quando acabaram colidindo frontalmente.

O condutor do Gol, de 26 anos, ficou preso nas ferragens do veículo vindo a óbito no local. Já o motorista do caminhão teve ferimentos leves/médios.

Houve o comparecimento da Polícia Civil de Santa Mariana, da perícia e do IML de Jacarezinho ao local do sinistro.

A PRF está apurando as circunstâncias e fará o boletim de acidente de trânsito. Já Polícia Civil fará a apuração das causas através do Inquérito Policial.