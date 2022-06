Paraná inicia semana com oferta de 11.613 vagas de emprego nas Agências do Trabalhador

A penúltima semana de junho começa com a oferta de 11.613 vagas de emprego nos postos avançados e nas Agências do Trabalhador do Paraná. A Região Metropolitana de Curitiba é a que oferece a maior quantidade de vagas, num total de 1.848, sendo que a maior disponibilidade é para operador de telemarketing receptivo e ativo, com 273 postos de trabalho disponíveis.

Depois da Região Metropolitana de Curitiba, campeã de vagas na semana, Toledo aparece em segundo lugar no ranking, com 1.610 oportunidades profissionais. Destas, 302 são para auxiliar de linha de produção.

Com 1.304 vagas, Cascavel vem em terceiro lugar, também com a maior parte das vagas para auxiliares da linha de produção, com 432 postos. Umuarama ocupa a quarta posição no mercado de trabalho com a oferta de 1.208 vagas, sendo 748 para auxiliar da linha de produção.

As Agências do Trabalhador do Estado também estão intermediando vagas para comércio e serviços, com trabalho para vendedor e atendente de lanchonete; e na agricultura, com chamados para trabalhadores das culturas de maçã e cana-de-açúcar, e safristas.

ATENDIMENTO– Pessoas interessadas nas vagas disponibilizadas pelas diversas Agências do Trabalhador no Paraná devem buscar orientações entrando em contato com a unidade de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é para que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito no site da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho .

Confira as principais vagas disponíveis:

Curitiba

Regionais