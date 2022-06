UEM divulga abertura de 1.470 vagas remanescentes para a graduação

A Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DAA) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) abriu o processo de matrícula para ingresso nos cursos de graduação da instituição, dentro do sistema de aproveitamento de vagas remanescentes, que são aquelas não preenchidas ao final da última chamada nos concursos regulares de seleção da universidade. Ao todo serão abertas 1.470 vagas nesta modalidade, distribuídas em três chamadas distintas.

Elas serão destinadas, respectivamente, aos candidatos que participaram do vestibular ou do Processo de Avaliação Seriada (PAS) em 2021, aos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e aos refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade.

A DAA publicou edital com a descrição dos requisitos necessários, bem como do quantitativo de vagas para a primeira chamada, cujas solicitações já podem ser feitas.

1ª CHAMADA– Com prazo de solicitação das vagas entre 15 e 20 de junho, esta chamada é destinada aos candidatos que prestaram o vestibular ou a terceira fase do PAS em 2021, ficaram na lista de espera, mas não chegaram a ser convocados para efetuarem matrícula nos cursos que optaram inicialmente.

Os resultados serão divulgados no dia 21 de junho, após as 14h, com prazo para matrícula até 23 do mesmo mês. Todo o processo deve ser feito pela internet .

2ª CHAMADA– Candidatos que participaram de alguma edição do Enem, a partir de 2009, podem fazer a solicitação de vaga através desta chamada nos dias 28 (após as 14 horas) e 29 deste mês. Não precisa ter prestado vestibular na UEM, mas não pode ter obtido nota zero em nenhuma das provas do Enem, inclusive na redação.

No dia 6 de julho, a DAA publica no site o edital com o resultado. A partir daí os aprovados poderão fazer a matrícula, até 7 de julho.

3ª CHAMADA– Refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade que tenham prestado o Enem de qualquer ano, sem ter zerado na redação nem na pontuação geral, poderão fazer a solicitação nos dias 18 (após as 14h) e 19 de julho.

A divulgação dos resultados será publicada no dia 20 de julho e o prazo para matrículas, que devem ser feitas online, vão até 21 de julho.