Novo viaduto em Foz do Iguaçu terá alterações no tráfego a partir de terça-feira

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que o tráfego de veículos passará por alterações no trevo de acesso à Argentina, em Foz do Iguaçu, região Oeste, a partir da próxima terça-feira (21). As mudanças começam já no período da manhã.

Os desvios são necessários para garantir o prosseguimento dos serviços do novo viaduto no entroncamento entre a Rodovia das Cataratas (BR-469) e a Avenida Mercosul, parte da obra de implantação da nova rodovia de acesso à Ponte da Integração Brasil – Paraguai.

Confira neste vídeo como o acesso ao trevo passará a ser realizado As alterações permanecem enquanto a obra estiver em andamento, com o tráfego de veículos sendo modificado novamente assim que o viaduto for liberado.

PARCERIA– A nova rodovia e a Ponte da Integração Brasil – Paraguai são resultado da parceria entre Governo do Paraná, governo federal e a Itaipu Binacional, sendo a execução das obras de responsabilidade do DER/PR, com recursos da hidrelétrica.

Dentro dessa mesma parceria, devem iniciar em breve, em Foz do Iguaçu, a obra de nova iluminação viária da BR-277 no perímetro urbano do município, e já conta com classificação final a licitação da duplicação da Rodovia das Cataratas , entre o trevo atualmente em obras e a entrada do Parque Nacional Iguaçu.