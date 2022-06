Batalhão de Polícia Rodoviária reforça fiscalização nas estradas no Corpus Christi

O Batalhão de Polícia Rodoviária desencadeou nesta quarta-feira (15) a Operação Corpus Christi, com intensificação do policiamento nas rodovias estaduais do Paraná. Ela vai até o dia 20 de junho.

Devido ao aumento do fluxo de veículos nas rodovias durante o feriado, serão realizadas operações com o emprego de radares e etilômetros, visando combater o excesso de velocidade e embriaguez ao volante, duas das principais causas de acidentes com vítimas.

As rodovias do Litoral do Paraná receberão um reforço extra de efetivo para o policiamento rodoviário em virtude das festividades do aniversário de Matinhos, que concentrará grande número de visitantes na agenda de shows.

No Interior do Estado serão efetuados bloqueios policiais com o emprego de cães farejadores para combate ao tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando e descaminho.

Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária, antes de viajar é preciso verificar as condições de segurança do veículo, além de cumprir a legislação e a sinalização de trânsito.