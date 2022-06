Gaeco cumpre mandados contra grupo comandado de dentro da cadeia e que age na região

Equipes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Londrina, deflagraram nesta quarta-feira (15) uma ação de combate a associações criminosas que atuam na região do Norte Pioneiro e são comandadas de dentro de prisões.

De acordo com informações da assessoria do Ministério Público do Paraná, o MPPR, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio vem apurando o caso. Segundo as investigações, foram identificados três grupos criminosos que vem praticando ao menos 12 delitos relacionados ao tráfico de drogas sendo que tudo é comandado de dentro das cadeias, entre elas, a de Cornélio Procópio.

Com apoio do Departamento de Polícia Penal (Depen) e de policiais da Agência de Inteligência do 18º Batalhão da PM, foram cumpridos mandados nos municípios de Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina, Andirá e Ibaiti, além das cidades de Marilândia do Sul e Piraquara.

Ainda conforme informações do MPPR, os mandados são resultado das investigações com informações colhidas por meio de interceptações e medidas cautelares obtidas junto a Justiça. A ação é uma continuidade da operação Alcatéia que foi deflagrada em Cornélio Procópio em janeiro deste ano.