Governo destina R$ 700 mil para comprar ônibus para Guaraqueçaba

O Governo do Paraná assinou nesta terça-feira (14) um convênio com a Prefeitura de Guaraqueçaba para transferência de R$ 700 mil em recursos a fundo perdido para a aquisição de um ônibus rodoviário. Segundo a administração municipal, ele é essencial para o atendimento das comunidade rurais, inclusive povos tradicionais, para locomoção tanto na sede quanto para os municípios vizinhos. A parceria é com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas.

No início deste mês, representantes da Associação Todos por Guaraqueçaba foram recebidos pela Casa Civil do Governo do Estado, no Palácio Iguaçu. Na ocasião, foram expostas várias demandas da comunidade, como a conservação da PR-405, única rodovia que liga Guaraqueçaba a Antonina, e a questão do transporte rodoviário de passageiros. A primeira está em processo avançado de licitação, com investimento garantido de R$ 6,3 milhões para os próximos dois anos, e a segunda demanda foi solucionada nesta semana.

“Sabemos das demandas de Guaraqueçaba e estamos construindo soluções efetivas para a comunidade. Estamos repassando ao município R$ 700 mil para a aquisição do ônibus que vai solucionar essa primeira urgência”, afirmou o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega. Com os recursos em caixa, a prefeitura poderá fazer a licitação, o que deve ocorrer nos próximos dias. Há uma contrapartida municipal de R$ 99 mil.

O presidente da Associação Todos por Guaraqueçaba, Evandro Luciano Bamuakiadis, que esteve na reunião do Palácio Iguaçu, comemorou a iniciativa. “Saber dessa notícia é um alento. Apenas onze dias depois da nossa reunião com o Estado, temos uma solução para o transporte na comunidade. Temos várias pautas e prioridades na nossa cidade e queremos manter esse diálogo. É uma alegria saber que o governador está zelando por nossa comunidade em Guaraqueçaba”, afirmou.

A cidade tem algumas comunidades rurais e a PR-405 é o único caminho delas até o centro, onde a população tem acesso aos serviços públicos, comércio e bancos. Com o ônibus novo e a conservação da estrada, a expectativa é melhorar a qualidade de vida dos moradores locais.

"Estado e prefeitura trabalharam juntos nesse processo, o que é uma garantia de investimento mais certeiro. Essa era uma grande demanda municipal e que agora foi atendida", arrematou o secretário de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, Augustinho Zucchi.