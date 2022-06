Jaboti realiza melhorias em infraestrutura

O município de Jaboti vem realizando diversas ações que visam proporcionar mais segurança e conforto para a população.

A Folha conversou com o prefeito, Regis William, que contou um pouco mais sobre os projetos que estão sendo desempenhados no município. “Estamos realizando diversas obras no nosso município, além de outros projetos que estamos buscando colocar em prática. Nosso trabalho é sempre voltado para melhorar a qualidade de vida da nossa população”, contou.

No momento, está sendo realizado o recape asfáltico da Avenida Tiradentes juntamente com uma ciclovia e uma pista de caminhada.

A verba para a realização do recape veio da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU), através do deputado federal Sandro Alex e do deputado estadual, Alexandre Curi, sendo o investimento no valor de R$ 900 mil. Já a ciclovia e a pista são resultados de investimentos próprios da prefeitura, no valor de R$ 150 mil.

Além desses, o município ainda está realizando um calçamento de Jaboti à Conselheiro Mairink, uma ponte no bairro Água Branca, também com recursos do SEDU. "Durante esse pouco tempo de mandato, já foram mais de R$ 5 milhões investidos na nossa cidade. Sempre contando com o Governo do Estado e o apoio dos deputados. A busca para melhorar a vida da comunidade jabotiense continua e estamos sempre buscando ir além”, comenta o prefeito.