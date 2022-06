Atunorpi realiza levantamento do Angra Doce com destino turístico a Timburi

A equipe da Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná (Atunorpi) esteve recentemente, a convite, na cidade paulista de Timburi, onde realizou uma visita técnica e iniciou um levantamento do Angra Doce com o destino turístico em vários pontos turísticos do município paulista.

Durante a visita, a equipe esteve na Propriedade do Café Timburi, Cachoeira Palmital, Figueira Centenária, Sítio São José e Viveiro Ouro Verde, Cachoeira União, Camping Municipal "Redondo", Cachoeira Gogó da Garça, Fazenda Palmeiras e ao maior hub de AgroFloresta do mundo, Preta Terra.

O nome do município vem de uma árvore que ainda está presente na cidade. Os índios utilizavam sua madeira para fabricação de canoas e hoje suas sementes se prestam à produção de artesanato. Timburi oferece passeios de barco, as mais variadas trilhas, visitas a monumentos históricos, pesca esportiva, roteiros por fazendas históricas e muitos eventos turísticos.

As principais atividades econômicas do município ainda são o café e a pecuária, com uma pequena contribuição de outros produtos agrícolas e do turismo, que vem se despontando.

“Fomos recepcionados na Prefeitura Municipal, pelo Prefeito Silvio Polo e pelo Vice Prefeito, Anderson Solé. Após uma breve conversa e planejamento das visitas técnicas, saímos em direção à propriedade do Café Timburi, onde conhecemos todo o processo de seleção, torrefação, moagem e empacotamento do café. Logo em seguida, fomos conhecer a incrível Cachoeira Palmital, ela tem aproximadamente 60m de altura e três quedas, propícia para o banho e rappel, trilha por dentro da mata por 500m, em local de rara beleza. O difícil acesso é recompensado pela beleza de suas formas e pelo frescor de suas águas”, detalhou o presidente da Atunorpi, Welington Bergamaschi.

Atunorpi

Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná é uma entidade civil, caracterizada como associação de natureza turística, cultural e ambiental e foi fundada em 19 de agosto de 2015. É a Instância de Governança Regional responsável pela Região Turística do Norte Pioneiro. Atualmente a região é integrada por 18 municípios: Andirá, Bandeirantes, Cambará, Carlópolis, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Ibaiti, Itambaracá, Jacarezinho, Joaquim Távora, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.