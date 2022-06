4,5 toneladas de resíduos são retiradas de manguezais no Litoral do Paraná

O Instituto Água e Terra (IAT) contabilizou 4,5 toneladas de resíduos removidos dos manguezais no Litoral do Estado. A ação de limpeza aconteceu na semana passada em comunidades de Paranaguá. O volume superou a expectativa inicial de recolher cerca de 2,4 toneladas de resíduos. O balanço foi divulgado nesta terça-feira (14).

As atividades contaram com a parceria da Prefeitura de Paranaguá, Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde, Corpo de Bombeiros, Portos do Paraná e outras empresas.

O objetivo foi orientar a população sobre a importância de descartar corretamente o lixo. O chefe regional do IAT no Litoral, Altamir Hacke, destacou que a maioria dos produtos encontrados são de origem internacional. “Os resíduos coletados foram destinados para a Associação dos Catadores da cidade, que fará a triagem e aproveitará todo o rejeito possível.”, disse.

O mutirão de limpeza passou pela Ilha da Cotinga, Ilha das Cobras, Ilha das Bananas, Rio Itiberê, Rio Boguaçu e região do Rocio. Os manguezais foram os locais escolhidos para a limpeza pela sua importância de promover a manutenção da vida terrestre e marinha, além de ser abrigo à fauna que utiliza este ambiente para reprodução, desenvolvimento, alimentação e refúgio.

Suas principais funções ecológicas são evitar ação erosiva das marés, filtração de poluentes, refúgio para espécies marinhas e estuarinas.

PORTOS - A Portos do Paraná e mais de 15 empresas que atuam na atividade portuária também participaram do mutirão em rios e ilhas de Paranaguá. O coordenador de Sustentabilidade da empresa pública estadual, Pedro Pisacco Cordeiro, ressaltou que somente no primeiro dia de ação foi encontrada grande quantidade de resíduos.

“Já no primeiro dia, na Ilha da Cotinga e Ilha Rasa da Cotinga encontramos muito lixo. Plásticos, isopor, garrafas pet, vidros, televisão, porta de geladeira, pneu, resíduos de toda espécie”, conta.

PARTICIPAÇÃO - Em conjunto com o IAT, Prefeitura de Paranaguá, Portos do Paraná, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), participaram também da ação empresas privadas e associações: a Cia Ambiental, Pasa - Paraná Operações Portuárias, Maersk Group, Catallini Terminais Marítimos, Terminal de Conteinêres Paranaguá /Aquaplan, CBL - Terminais de Granéis Líquidos, Louiz Dreyfous Company, Paranaguá Saneamento, Cia Ambiental, Grupo Bravante, Grupo Fertipar, Fortesolo Serviços Integrados, Paviambiental/Paviservise, Fospar/Mosaic, Bunge Limited, Multitrans Transportes e Armazéns Gerais, CAP - Administração Portuária, União Municipal das Associações de Moradores de Paranaguá, Cooperativa de Catadores Nova Esperança e Associação de Catadores de Material Reciclável da Vila Santa Maria.