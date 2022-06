Suspeito de tentativa de homicídio é preso em Guapirama

Um jovem de 24 anos foi preso na tarde da segunda-feira (13) apontado como suspeito de cometer uma tentativa de homicídio em Guapirama.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 15h00 investigadores da Polícia Civil de Joaquim Távora e Siqueira Campos, com apoio da Polícia Militar, se dirigiram até o município de Guapirama para dar cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão contra um indivíduo suspeito de tentar matar uma pessoa.

Durante as buscas na residência do suspeito, os agentes não conseguiram encontrar a arma utilizada, assim como o indivíduo não estava no local. Ainda durante as diligências, os agentes seguiram até a casa de um parente do suspeito onde o jovem foi localizado e preso.

O indivíduo, que estava com a perna quebrada, foi levado ao Pronto Socorro onde passou por exame médico e, em seguida, encaminhado a cadeia pública de Carlópolis.