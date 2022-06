Sanepar participa de simpósio internacional de soluções sustentáveis de água e energia

O diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, participou nesta segunda-feira (13) do Simpósio Global de Soluções Sustentáveis de Água e Energia, promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU), pela Itaipu Binacional e pela Rede Soluções de Água e Energia Sustentáveis. Realizado de forma virtual e presencial, com representantes de instituições de diversos países, o presidente da Sanepar participou do painel sobre Soluções Sustentáveis de Água e Energia e Estudos de Caso de Água.

Na apresentação sobre a relação entre água, energia e alimento, o presidente falou sobre a Companhia, seus investimentos e como foi o enfrentamento à maior crise hídrica dos últimos 90 anos, com mais de 20 ações emergenciais e estruturantes para manter o abastecimento público, incluindo campanha de conscientização junto à população para o uso racional da água. Ele também citou a captação de água em pedreiras e o projeto de indução de chuvas com semeadura de nuvens.

Stabile explicou o uso de energia no processo de produção e distribuição e como a Sanepar trabalha essa vertente. “O uso da energia elétrica pela Companhia é um grande desafio, uma vez que esse é o insumo de maior custo do sistema operacional da empresa”, disse.

Para diminuir essa despesa com eficiência, ele citou algumas soluções que vem sendo executadas pela Sanepar, como a hidroenergia, que utiliza a força da própria água nos reservatórios, na distribuição ou no descarte das estações de tratamento de esgoto (ETEs). Citou também as placas fotovoltaicas sobre as águas na barragem de captação Passaúna. “Fizemos a primeira planta do setor no Brasil e agora estamos prontos para replicá-la em maior escala”, disse.

Além disso, com mais de 200 ETEs que operam com sistema anaeróbio, a Sanepar tem o maior parque do mundo com essa tecnologia no tratamento do esgoto doméstico. “Uma das grandes vantagens dessa tecnologia é a geração de biogás, que pode ser transformado em energia elétrica, ou purificado para gerar biometano e CO2”, explicou.

E o biogás pode ser convertido em calor para a secagem do lodo de esgoto que, seco, pode ser empregado como combustível. A Sanepar tem ainda higienizado e destinado o lodo para uso agrícola, há duas décadas, numa prática reconhecida e recomendada pela ONU.

PAINEL– O painel teve também apresentações de representantes do Canal de Isabel II, empresa pública responsável pelo ciclo da água na Comunidade de Madri, na Espanha; da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal – Eclac); da seção de Energia da Comissão Econômica e Social das Nações Unidas para a Ásia Ocidental (Escwa); do Instituto Internacional de Análise de Sistemas Aplicados (IIASA), na Áustria; da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco); da Agência Nacional da Água (ANA); do Instituto Nacional de Pesquisa de Engenharia Rural, Água e Floresta (INRGREF), da Tunísia; do Comitê Executivo do Fundo Internacional para Salvar o Mar de Aral, do Tajiquistão; da Universidade de Inteligência Artificial Mohamed Bin Zayed (Masdar), dos Emirados Árabes; do Departamento de Água Potável e Saneamento, do Ministério das Obras Públicas e Comunicações, do Paraguai; e de Itaipu Binacional.