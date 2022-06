Estado convoca 63 aprovados em concurso público para 15 órgãos

A Secretaria de Administração e da Previdência convocou nesta semana 63 novos servidores públicos para atuar em 15 órgãos do Estado. São técnicos administrativos, contadores, administradores e bibliotecários. Das 344 vagas ofertadas nesse edital de 2017 e ampliadas durante o prazo de validade, apenas 24 não foram preenchidas.

A convocação dos candidatos nomeados pelos Decretos nº 11.182, de 24 de maio de 2022, n° 11.227, de 30 de maio de 2022, e n° 11.271, de 02 de junho de 2022, é parte do Edital n° 079/2017 - DRH/SEAP , para provimento nos cargos de Agente Profissional e Agente de Execução, nas suas funções, do Quadro Próprio do Poder Executivo – QPPE, uma das carreiras do Estado.

Dentro do prazo de validade do concurso, essa foi a última escolha de vagas. Não haverá futuros chamamentos nesse edital. São 10 técnicos administrativos, 33 administradores, 16 contadores e quatro bibliotecários.

Os novos servidores serão direcionados para a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar); Casa Civil; Controladoria Geral do Estado (CGE); Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec); Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná (DER); Instituto Água e Terra (IAT); Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (IPEM); Junta Comercial do Paraná (Jucepar); Procuradoria-Geral do Estado (PGE); Paraná Edificações (PRED); Paraná Turismo (PRTUR); Secretaria da Administração e da Previdência (SEAP); Secretaria da Comunicação Social e da Cultura (SECC); Secretaria da Educação e do Esporte (SEED); e Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf).