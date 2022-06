Inscrições para vagas remanescentes do vestibular UEL terminam nesta quarta-feira

Termina nesta quarta-feira (15), às 17h, o prazo de inscrições para as vagas remanescentes do Vestibular 2022 da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Podem participar da seleção todos os candidatos que fizeram o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2021. As inscrições devem ser efetuadas no site da Cops .

São oferecidas 391 vagas em 27 cursos de graduação, considerando turnos e habilitações, com ingresso em agosto deste ano. A seleção é feita pela Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), em conjunto com a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd).

Segundo o Edital Prograd/Cops nº 009/2022 , é necessário preencher o formulário eletrônico e pagar a taxa de R$ 50. Ficam isentos do pagamento os candidatos que fizeram a inscrição no Vestibular 2022. A relação dos inscritos será divulgada dia 22 de junho, às 17 horas.

CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO– Para participar do processo, os candidatos devem ter obtido resultado igual ou superior a 400 pontos na média aritmética das cinco notas das provas do Enem 2021, incluída a redação, e não podem ter zerado em nenhuma delas.

A classificação será feita com base nos resultados das provas objetivas e da redação, por ordem decrescente da média da pontuação, respeitando o limite de vagas de cada curso, turno e habilitação ofertadas pela UEL.

RESULTADO– O resultado da primeira seleção para as vagas remanescentes será divulgado em 27 de junho, a partir do meio-dia, na página da Cops. Os convocados deverão fazer a pré-matrícula diretamente no Portal do Estudante de Graduação , até dia 30 de junho, às 23h59.

De acordo com o calendário , estão previstas ainda mais duas seleções das vagas remanescentes do Vestibular UEL 2022: no dias 4 (2ª convocação) e 11 de julho (3ª convocação). Todo o processo deve ser acompanhado no site da Cops.