Comprometidas com o meio ambiente, seis pousadas da Ilha do Mel recebem Selo Verde

Seis pousadas da Ilha do Mel recebem nesta semana o Selo Verde, uma certificação ambiental criada para reconhecer empresas que fazem a coleta seletiva e destinação correta do lixo. A iniciativa reúne Portos do Paraná, Prefeitura de Paranaguá e moradores, com o objetivo de proteger o meio ambiente e as belezas naturais de um dos destinos paranaenses mais procurados.

As primeiras a receberem o selo foram a Pousada do Chicão, Recanto das Cores, Ulu Kainoa, Fim da Trilha, Morada das Flores e Bob Pai e Bob Filho. O reconhecimento veio depois de uma série de vistorias, realizadas desde março, que atestaram que os estabelecimentos possuem lixeira acessível aos coletores e inacessível a animais, separam os resíduos nas categorias corretas e acondicionam nos sacos indicados, e receberam a visita do Projeto Compostar para Cultivar, para conhecer e aprender os benefícios da compostagem.

“A ideia surgiu por sugestão da própria comunidade. Durante uma das oficinas que fazemos regularmente na Ilha, conversamos sobre desenvolver uma forma de mostrar que aqueles comerciantes e moradores fazem a separação dos resíduos e reciclam tudo o que é possível”, conta o diretor de Meio Ambiente da Portos do Paraná, João Paulo Santana.

Outras dez pousadas já informaram o interesse em participar do projeto e a expectativa é que 70% delas se adaptem para receber o selo. Restaurantes e lanchonetes também podem se inscrever.

Segundo Kaiana Luisse Bueno, moradora da ilha e participante da iniciativa, o certificado dá mais visibilidade para as pousadas que fazem o gerenciamento correto dos resíduos. “Estamos falando de uma ilha, tudo aqui é mais difícil, é caro transportar o lixo para o continente. Fazer a separação, ter todo esse cuidado, diminui a quantidade de resíduo que vai para o aterro sanitário”, afirma.

CERTIFICADOS – Carla Simone Felippe, que mora há 20 anos na Ilha do Mel e é proprietária da pousada Recanto das Cores, foi a primeira a inscrever seu estabelecimento no projeto e a primeira a receber o Selo Verde.

“Esse é só o começo para continuarmos fazendo tudo que fazemos hoje e melhorarmos todo o processo. Cuidar do meio ambiente é uma obrigação de todo mundo”, destaca.

Sheron de Fátima, da pousada Bob Pai Bob Filho, acredita que a certificação também vai ajudar na atração de hóspedes. “Agora é postar nas redes sociais, comunicar. O público que vai curtir, com certeza”, completa.

O técnico agrícola Francisco Martins de Almeida, proprietário da pousada do Chicão e morador da ilha há 22 anos, salienta a importância do Selo. “Nós todos pensamos em um jeito melhor de preservar o meio ambiente e o selo é um estímulo para todas as pousadas”, afirma.

O empresário Pedro Andris, da Ulu Kainoa, conta que o compromisso com o meio ambiente sempre foi foco no local. “É bem legal receber o Selo Verde, já fazemos um trabalho por conta própria. Trabalhamos com compostagem, com a separação do lixo, lavando os recicláveis, orientando os hóspedes”, conta.

COMO PARTICIPAR– Os estabelecimentos interessados em receber o Selo devem se inscrever para a certificação, que vale por um ano. Nesse primeiro período, são três os critérios exigidos: possuir lixeira ou espaço para descarte dos resíduos, dentro do terreno, acessível aos coletores e inacessível a animais; separar os resíduos nas categorias corretas e acondicionar nos sacos indicados (preto para rejeito, azul para reciclável, ráfia para grande quantidade de garrafas de vidro, saco preto + ráfia para grandes quantidades de restos de comida); ter recebido a visita do Projeto Compostar para Cultivar, com o objetivo de conhecer e aprender os benefícios da compostagem; e, se viável, começar a praticar a compostagem.

Mais informações sobre como receber o Selo Verde podem ser obtidas junto à Diretoria de Meio Ambiente, pelo e-mail[email protected].