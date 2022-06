Homem é executado a tiros no Norte Pioneiro

Um crime violente assustou os moradores do município de Cornélio Procópio na noite desta segunda-feira (13).

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 20h00 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de disparo de arma de fogo com vítima ferida no bairro Vila Nova. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com um homem caído ao chão com vários ferimentos causados por disparo de arma de fogo. A equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionada para prestar atendimento a vítima, mas foi constatado que o homem já estava morto. Ele foi identificado e tinha 39 anos de idade.

Frente aos fatos, o local foi isolado e o caso repassado a equipe da Polícia Civil. O corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal). Não foram divulgadas maiores informações sobre o suspeito de autoria do crime.