IAT apresenta estrutura e planejamento do órgão ambiental aos 105 novos servidores

Os novos servidores do Instituto Água e Terra (IAT) participam de um evento de integração nesta semana na Capital do Estado. O encontro é para apresentar toda a estrutura do órgão ambiental do Estado aos profissionais que passaram a integrar o quadro de efetivos pelo concurso público realizado no final do ano passado.

A capacitação também é uma das maneiras de atualizar os servidores já ativos com relação a normativas publicadas que atualizam a legislação em diversas áreas. Participam todos os convocados a iniciarem a nova jornada como agentes públicos do Governo do Estado das 21 regionais do IAT.

São servidores das áreas de técnico de manejo e meio ambiente, engenharia químico, engenharia florestal, engenharia agrônoma, geologia, biologia, química, engenharia civil, sociologia, geografia, arquitetura e medicina veterinária. Os 105 novos funcionários da entidade tomaram posse em abril.

O Instituto Água e Terra é vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest). Criado em 2019, ele unificou em um único órgão diversas instituições que atuavam com as questões ambientais (IAP, ITCG e Águas Paraná), com suas respectivas diretorias.

De acordo com o secretário da pasta ambiental do Estado, Everton Souza, a unificação do trabalho resultou em desburocratização dos serviços prestados à sociedade paranaense. “A Secretaria é responsável por estabelecer a política das instituições que a compõem. Nossa maior demanda era a transformação digital e isso está sendo realizado pelo órgão, que hoje atua de forma unificada, especialmente no licenciamento ambiental”, disse.

O secretário ressaltou que o órgão ambiental foi o responsável pelo licenciamento de empreendimentos que declaram investimentos da ordem de R$ 120 bilhões ao Paraná. “Nós modificamos a economia do Estado no pior momento que já vivemos no País e no mundo, com a pandemia, crise hídrica e outros desafios. E foi nesse ambiente que geramos milhares de empregos com as nossas atividades”, destacou.

O secretário deu as boas vindas aos novos servidores do IAT e orientou a atuarem em prol das necessidades da sociedade paranaense. “Esse tipo de prestação de serviço ao cidadão só acontece na vida pública”, finalizou o secretário.

O diretor-presidente do IAT, José Volnei Bisognin, lembrou que o último concurso público que contratou profissionais para o órgão ambiental do Estado aconteceu em 1989. “A maioria dos servidores já pode se aposentar. Nossa preocupação era que o órgão e todo o trabalho que tivemos durante todo esse período pudesse desaparecer daqui poucos anos. Mas esses profissionais vão fazer carreira no Estado, como nós fizemos, e vão continuar a jornada para que o órgão seja sempre reconhecido no Brasil”, disse.

Ele lembrou que as portarias e resoluções relacionados ao meio ambiente mudam o tempo todo, o que exige conhecimento técnico e visa a proteção da fauna e da flora. Nesta segunda-feira, foram apresentadas as linhas de atuação das diretorias de Políticas Ambientais da Sedest, do Patrimônio Natural do IAT, de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos, de Licenciamento e Outorga e Licenciamento Ambiental, e também de Gestão Territorial.

Além disso, os novos servidores conheceram as 21 Regionais do Instituto e a Assessoria Técnica Jurídica e entenderam as condutas a serem adotadas pelos servidores públicos nos próximos anos. O encontro segue até quarta-feira (15), com apresentação de todos os trabalhos desenvolvidos dentro da estrutura da pasta ambiental do Estado.