Semana tem previsão de baixas temperaturas e possibilidade de geadas em cidades do Paraná

A previsão para os próximos dias é de temperaturas baixas em todo o Paraná e com alta possibilidade de ocorrência de geadas, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Não há previsão de chuva no início da semana, e o sol deve predominar em todas as horas do dia.

Segundo o Simepar, nesta segunda-feira (13), o frio segue bastante intenso em todas as regiões, proporcionando novamente a formação de geadas em praticamente todo o estado.

No noroeste e no norte pioneiro as geadas são fracas, mas entre o oeste, sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e RMC elas variam entre moderadas a fortes.

Semana

Na terça-feira (14), o tempo segue instável no Paraná, com predomínio de sol durante o dia, mas um pouco frio no amanhecer a à noite.

Conforme os meteorologistas, ainda há risco para formar geada, principalmente entre os setores sul e os Campos Gerais.

Espera-se que o declínio das temperaturas, da madrugada para o amanhecer, seja um pouco reforçado pela perda radiativa de calor junto à superfície, pois a massa de ar na região é mais seco.

Contudo, de modo geral, não há previsão de mudanças significativas no tempo na terça, apenas uma tendência de enfraquecimento gradual do ar frio na região, se comparado aos dia anteriores.

De acordo com o Simepar, o frio perderá força a partir de quarta-feira (15).

As temperaturas estão previstas para ficar acima dos 5ºC pela manhã, nas regiões mais frias. Apenas o extremo sul do estado poderá ter valor próximo disso.

De quinta (16) para sexta-feira (17), uma nova frente frita se desenvolve no sul do país. Com isso, o Paraná volta a ter previsão de chuva.

Uma frente fria ainda se afasta do estado no próximo sábado (18), podendo ainda chover mais ao norte e leste.

Do sábado para domingo (19), um novo declínio das temperaturas é esperado, mas não tão rigoroso nosso o último, segundo o Simepar.

Frio intenso

A queda nas temperaturas foi provocada por uma massa de ar polar que atinge o sul do Brasil. Veja, abaixo, as fotos registradas pelos telespectadores da RPC no domingo (12).

No domingo, houve registro de temperaturas negativas e, conforme os meteorologistas, 44 estações meteorológicas registraram as temperaturas mais frias do ano em grande parte dos municípios do estado, com exceção somente ao norte pioneiro.

As menores temperaturas foram registradas em General Carneiro, que teve -3,9ºC, Palmas, onde os termômetros marcaram -2,6°C, e Guarapuava, com -2,5°C.