Governo participa de evento de aprendizagem de combate ao trabalho infantil, em Londrina

O Governo do Estado participa, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, do Fórum de Aprendizagem no Combate ao Trabalho Infantil em Londrina e região (FalR), nesta quarta-feira (15), no Norte do Estado. O evento acontece no auditório do edifício Palhano Premium, das 8h30 às 11h30, com a participação do Departamento de Políticas para Criança e Adolescente (Dpca) da Sejuf.

A pauta do fórum inclui debates sobre a necessidade da ampliação de políticas públicas para redução da pobreza e da vulnerabilidade socioeconômica das famílias, com o objetivo de reduzir as principais causas que levam crianças e adolescentes ao trabalho. Seguem abertas as inscrições para participar do evento, por meio deste LINK .

“No Paraná nos preocupam quatro tipos de trabalho infantil: o doméstico, o agrícola, o da coleta de materiais recicláveis e nas informalidades, vendendo produtos na rua”, disse Juliana Muller Sabagg, presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente (Cedca), que fará palestra no evento. “Para combatê-los precisamos fazer a promoção de uma escola em tempo integral, permitindo que essas crianças tenham oportunidades semelhantes as que as crianças de classe média alta tem”.

ÍNDICES– No Brasil, cerca de 1,8 milhão de crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil em 2019, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desses, 706 mil (45,9%) estavam em ocupações consideradas como piores formas de trabalho infantil: tráfico de drogas e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Como signatário o Brasil deve alcançar a meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU que prevê o fim do trabalho infantil até 2025.

PROTEÇÃO SOCIAL– Segundo relatório conjunto da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Unicef, a proteção social pode ajudar as famílias a lidar com as adversidades econômicas, sociais e de saúde; reduzindo o trabalho infantil e auxiliando na escolarização.

A proteção social desenvolvida no escopo da Política de Assistência Social e sua organização de serviços, programas e benefícios – que incluem o trabalho social com as famílias, transferência de renda, fortalecimento de vínculos –, bem como o papel da vigilância socioassistencial, são importantes estratégias para prevenção e erradicação do trabalho infantil.

Serviço:

Fórum de Aprendizagem de Londrina e região

Data: 15 de junho, quarta-feira

Horário: 8h30 às 11h30

Local: Edifício Palhano Premium, Avenida Me. Leônia Milito, 1377, sobreloja. Bela Suíça, Londrina-PR

Inscrições: Formulário online