Prefeito vai a capital acompanhar projetos e buscar melhorias para Jaboti

O prefeito do município de Jaboti, Regis Willian, foi até a capital paranaense para buscar soluções para demandas da população. Entre os assuntos tratados pelo chefe do Executivo em Curitiba na semana passada, está a questão da habitação.

Durante a viagem, Regis realizou uma visita a sede da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) onde esteve acompanhando o andamento de um projeto que busca a construção de 50 residências populares para famílias do município.

Após a visita, o prefeito se mostrou otimista. “Voltamos da capital do Estado com boas notícias. Durante essa visita, tive a informação que de o governo estadual já realizou a contratação da empresa que, em breve, deve dar início as obras. Seguimos trabalhando pelo bem estar e qualidade de vida da nossa população”, disse Regis.

Além da questão da habitação, o prefeito também falou sobre a visita a Sanepar e obras de abastecimento no bairro Pinheiro. “Durante a viagem, também estive reunido com o pessoal da Sanepar onde tivermos mais uma boa notícia. Assinamos um convênio para receber a doação de tubulações para finalizar as obras da rede de água no bairro Pinheiro”, comemorou Régis.

No cronograma, Régis ainda esteve na Secretaria Estadual de Saúde (SESA) onde realizou o pedido de uma nova ambulância para fortalecer a frota da secretaria municipal de Saúde.