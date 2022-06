Técnicos da Sanepar capacitam pessoas da comunidade para atuar em instalação hidráulica

O programa de capacitação da Sanepar para realizar serviços na área hidráulica acontece em todo o Estado. Os cursos de encanador e de manutenção hidráulica formam mão de obra especializada para atuar nas obras de ampliação das redes de água e de esgoto. Nos municípios de União da Vitória, São João do Triunfo e Bituruna, desde o início do ano a Companhia já formou 80 encanadores. Os treinamentos fazem parte do trabalho social da empresa que ocorre em paralelo às obras em andamento nesses locais.

Na região de União da Vitória, o último curso de formação foi em São João do Triunfo, no dia 28 de maio. Há mais dois cursos previstos no município, em 21 e 28 de junho, para homens e mulheres. No dia 1º de julho o curso será em Bituruna, especificamente para formação de mão de obra feminina. A inscrição é gratuita e pode ser feita no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Bituruna, Rua Maximiliano Greselle, 49, em horário comercial. A carga horária é de 8h.

A gestora socioambiental da Sanepar na região, Luciana de Fátima Garcia, explica que as atividades incluem abordagem teórica e prática para encanadores e pedreiros, inclusive com simulações de serviços. “Nossas equipes identificam diariamente situações de ligações incorretas e irregulares. A formação visa preparar essas pessoas para trabalharem com o padrão técnico exigido pela Sanepar e pela legislação ambiental. Apresentamos nosso programa Se Ligue na Rede e o trabalho de intervenção socioambiental em empreendimentos de saneamento”, disse.

Além do aperfeiçoamento para execução correta de ligações prediais, o conteúdo prático abrange outros temas, como instalação da caixa de gordura de acordo com as exigências da NBR 8130/1999, verificação e conserto de pequenos vazamentos e serviços hidrossanitários, e limpeza da caixa-d’água.

Além de ensinar serviços de acordo com o padrão técnico da Sanepar, os treinamentos também visam o preparo de mão de obra para o mercado de trabalho. Marcos Aurélio Pires, que trabalha na área de construção civil há pelo menos 18 anos, ficou bastante satisfeito com o curso.

“Por mais que a gente atue na área da construção, sempre são bem-vindos novos conhecimentos, curiosidades que eu não sabia. Como descartar o entulho corretamente, por exemplo. Também contaram que um telhado de 20 metros quadrados com calha ligada à rede de esgoto, numa chuva com duração de duas horas, recebe 5 mil litros de água jogados na rede de esgoto, por isso temos que evitar isso nas construções. São coisas do cotidiano que passam despercebidas”, destacou. “Foi tudo muito bem explicado, sem falar na recepção, na gentileza e no conhecimento dos profissionais da Sanepar”.

Há seis anos trabalhando como encanador autônomo, Adriano Francisco dos Santos saiu do curso feliz com o aprendizado. Desempregado no momento, ele acredita que a formação vai ajudá-lo bastante nos próximos meses. “Aprendemos na prática como ligar a rede ao Dispositivo Tubular de Inspeção (DTI) instalado na calçada do imóvel. Sinceramente, eu não sabia da importância da caixa sanfonada e do ‘T’ que vai dentro da caixa de gordura e como isso faz diferença. Aprendi a fazer a parte de esgoto do imóvel de forma correta, instalar a caixa de gordura, fazer consertos em canos de esgoto e de água, reparos em torneira, consertar vazamento, limpar a caixa de água. Agora posso fazer esses serviços pra ganhar uma renda extra, me sinto mais capacitado”, disse.

Serviço:

Quando: dias 21 e 28 de junho, terça-feira

Local: Escola Municipal Prof. Sebastião Antunes Ferreira – São João do Triunfo

Quando: dia 1.º de julho, sexta-feira

Local: Centro de Convivência do Idoso – Bituruna