Polícia investiga caso de homem encontrado morto em Quatiguá

A equipe da Polícia Civil está investigando um possível crime de homicídio registrado na noite da última sexta-feira (10) em Quatiguá.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 23h00 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de atropelamento com vítima registrado no Assentamento Sem Terra que fica próximo o CTG do município. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe encontrou um homem caído ao chão com ferimentos na região da cabeça e costas, sendo constatado ainda que a vítima não apresentava sinais vitais e havia entrado em óbito. Segundo relatos de populares, a vítima teria sido atropelada por um indivíduo que, em seguida fugiu do local. Ainda de acordo com testemunhas, o suspeito seria o mesmo indivíduo envolvido em uma tentativa de homicídio registrada horas antes no município de Guapirama.

Frente aos fatos, a equipe da Polícia Civil foi acionada para prosseguir com as investigações. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso.