Governo do Paraná oferta 11.569 vagas de emprego nas Agências do Trabalhador

A terceira semana de junho começa com a oferta de 11.569 vagas de emprego nos postos avançados e nas Agências do Trabalhador do Paraná. A maior parte das oportunidades é para auxiliar de linha de produção, com 2.073 oportunidades em todo o Estado. Apenas em Umuarama há 750 vagas para essa função.

A Região Metropolitana de Curitiba conta 1.907 vagas abertas. Entre elas, as mais amplas são para operador de telemarketing ativo e receptivo (332), auxiliar de linha de produção (181) e atendente de lanchonete (112).

Há também grande disponibilidade de vagas nas regionais de Toledo (1.813), Cascavel (1.382) e Umuarama (1.185). Na região de Toledo as maiores ofertas são para auxiliar de linha de produção (354), abatedor de aves (226) e abatedor de porco (100). Em Umuarama, além de auxiliar de linha de produção, para trabalhador da cultura de laranja e outros cítricos (80) e safrista (40).

Em Ponta Grossa são 17 vagas para motorista de caminhão e oito para pedreiro. Em Paranavaí, destaques para as oportunidades para eletricistas de instalações em prédios (16) e trabalhadores da cana-de-açúcar (11). Londrina e Maringá somam mais de 900 vagas, com maior oferta para auxiliar da linha de produção: são 220 no Norte e 106 no Noroeste.

ATENDIMENTO– Os interessados devem buscar orientações, entrando em contato com a unidade de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é para que o atendimento seja realizado com horário marcado.

