Salto do Itararé recebe investimento do programa “Ilumina Paraná”

O Programa Ilumina Paraná já destinou R$ 34.853.451,46 para 71 cidades em todas as regiões do Paraná. Com investimento de R$ 1.950.768,84, a fundo perdido, liberados pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU), Paranavaí, na região Noroeste, substituirá 1.948 luminárias de vapor de sódio por sistemas de LED.

Desde janeiro de 2019, o número de luminárias substituídas em todo o Estado alcançou a marca de 32.009 unidades. Todos os recursos são do Programa de Transferência Voluntária da SEDU (recursos a fundo perdido, quando os municípios não precisam fazer a devolução), Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM) e contrapartidas municipais.

O projeto aumenta a segurança, a sustentabilidade e reduz a conta de energia elétrica das prefeituras. “Esse é um grande exemplo do poder transformador de um bom projeto. Melhorias na iluminação urbana trazem mais economia aos cofres municipais. Ele é sustentável ao reduzir a necessidade de energia, oferece mais segurança a motoristas, pedestres e população com um todo, além de dar maior beleza ao espaço urbano”, enfatizou o secretário Augustinho Zucchi.

Em Salto do Itararé, no Norte Pioneiro, obteve a liberação de operação de crédito (SFM) no valor de R$ 1.169.581,62 para o fornecimento, transporte e instalação de luminárias e braços para iluminação pública em LED. A ação, atualmente em processo de licitação, prevê, ainda, a remoção e destinação das luminárias substituídas.

Conforme o analista de Desenvolvimento Municipal do Serviço Social Autônomo Paranacidade, Fernando Caetano, o Ilumina Paraná proporciona melhorias importantes e contínuas. “Além da economia de recursos públicos e da menor demanda pela geração de energia, vias que recebem as luminárias a LED trazem como benefício mais segurança, o que é fundamental”, contou.