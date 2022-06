Emprega Mais Paraná faz mutirões especiais em Curitiba e Região Metropolitana

A Agência do Trabalhador Itinerante promove a empregabilidade na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O roteiro começa por Almirante Tamandaré na segunda-feira (13) e vai a Tijucas do Sul na quarta-feira (15). Na terça-feira (13) será feita ação exclusiva para quem já cumpriu com as obrigações do Exército. A ação faz parte do programa Emprega Mais Paraná, coordenado pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) em parceria com as prefeituras.

“Junto com já tradicionais ações de intermediação de mão de obra do ônibus, estamos organizando mutirões de cadastramento da segunda fase do Recomeça Paraná, esse excelente programa que, além de cursos de capacitação empreendedora, também disponibiliza auxílio de até R$ 900”, destacou o secretário Rogério Carboni.

Ele explicou que a secretaria firmou parceria com o Exército Brasileiro, para garantir empregos para quem sai do serviço militar obrigatório. “São parcerias como a que temos com o Senai nas Carretas do Conhecimento e o Sebrae do Recomeça Paraná, que faz o Paraná campeão na geração de empregos”, completou.

ALMIRANTE TAMANDARÉ - Para a ação de segunda-feira (13), há 145 vagas de emprego disponíveis nas áreas de comércio, serviços, alimentação, indústria e vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). O ônibus ficará estacionado das 9h às 17h na frente do Centro de Esportes e Artes Unificados (CEU) na rua José Milek Filho, 208, no Jardim Graziela.

“Queria parabenizar ao Governo do Estado pelo importante trabalho que é realizado através do programa Emprega Mais Paraná, atendendo os tamandareenses para fazer os encaminhamentos em relação às vagas de emprego no nosso mercado de trabalho”, agradeceu o prefeito de Almirante Tamandaré, Gerson Colodel.

CURSOS - Ao mesmo tempo, a Agência do Trabalhador vai realizar mutirão de cadastramento com 150 vagas da segunda etapa do programa Recomeça Paraná. O espaço fica na Rua Lourenço Ângelo Buzato, 384, na Vila Santa Terezinha.

“Estamos muito satisfeitos com a segunda fase do Programa Recomeça Paraná, que propicia bolsa de R$ 300 por módulo, para que o munícipe faça o curso e com isso consiga uma colocação melhor no mercado de trabalho”, ressaltou o prefeito.

CURITIBA – Já na terça-feira (14), o ônibus da Agência do Trabalhador Itinerante realizará o mutirão de empregos exclusivo para quem está retornando do serviço militar em Curitiba. “Já foram feitos seis mutirões em parceria com o Governo do Estado e a Agência do Trabalhador de Curitiba, que disponibiliza empresas interessadas em absorver a mão de obra formada pelos militares”, lembrou o coronel Marrara, representando o Comando do Exército Brasileiro.

O mutirão será realizado no 5º Batalhão de Suprimento, localizado na avenida Silva Jardim, 110, no bairro Rebouças, e contará com vagas de emprego das seguintes empresas: Agilidade, Azimuth, Condor, Intersept, Leroy Merlin, MAP, New Life, Notre Dame, OVD, Renes do Brasil e Sekron.

“Para o cidadão que deixa as fileiras do exército, essa atividade reveste-se de grande importância. Será uma oportunidade de se encaixar no mercado de trabalho de forma mais ágil. Para os empresários é uma chance de absorver uma mão de obra qualificada”, completou Marrara.

REGIÃO METROPOLITANA – Depois de passar pela capital, a próxima ação do Emprega Mais Paraná será em Tijucas Sul, na Praça Padre Antônio Koremann (conhecida como Praça Central). As vagas ainda estão em processo de captação.

Após pausa devido ao feriado de Corpus Christi, o ônibus da Agência do Trabalhador Itinerante continua o trajeto na Região Metropolitana de Curitiba a partir de segunda-feira (20) em Campo Largo, seguido de Colombo na terça-feira (21). Depois, seguirá para Rio Branco do sul na quarta (22), Lapa na quinta (23) e finalizando a turnê na RMC em Campo do Tenente, na sexta-feira (24).