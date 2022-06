Policiais encontram máquina caça-níqueis em Wenceslau Braz

Policiais militares e civis realizaram a apreensão de três máquinas caça-níqueis na tarde desta quinta-feira (09) em Wenceslau Braz.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que havia a prática de jogos de azar em um estacionamento que fica situado na Rua Barão do Rio Branco, no Centro. Diante do chamado, os agentes da PM e PC foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais flagraram de imediato duas máquinas caça-níqueis e, enquanto deflagravam a operação, o motorista de uma pick-up que estava no estacionamento demonstrou estar nervoso e chegou a bater o carro enquanto manobrava, o que levantou suspeitas dos policiais. Ao verificar o veículo, foi encontrada mais uma máquina na caminhonete.

Frente aos fatos, os envolvidos foram detidos e encaminhados juto com o material apreendido até a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.