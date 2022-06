Polícia prende suspeito de receptação em Wenceslau Braz

Um homem foi parar na delegacia após policiais encontrarem objetos provenientes de furto em sua residência. O caso foi registrado nesta quinta-feira (09) em Wenceslau Braz.

De acordo com informações da Polícia Militar, após receber denúncias de que objetos provenientes de furto estariam sendo armazenados em uma residência situada a Vila Formosa, os agentes foram até uma residência na Rua Presidente Kenedy para averiguar a situação. No local, em contato com o morador, este autorizou os policiais a realizarem buscas na casa sendo encontrada uma serra mármore e um aquecedor. Indagado sobre a situação, o morador disse que o indivíduo, apontado pelas investigações como autor dos furtos, havia deixado os produtos no local.

Frente aos fatos, ele foi detido e encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com os objetos apreendidos.