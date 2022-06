Usuário de drogas ameaça atear fogo na casa da vizinha

Um homem foi detido na madrugada desta quinta-feira (09)após ameaçar atear fogo na casa da vizinha. A ocorrência foi registrada no município de Bandeirantes.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 2h45 os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de ameaça registrada na região Central do município. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, esta passou a relatar que seu vizinho, usuário de drogas, começou a acelerar uma motocicleta em frente a sua residência em plena madrugada e, em seguida, começou a fazer ameaças dizendo que colocaria fogo na casa da mulher.

Frente aos fatos e diante do interesse da mulher em representar, o suspeito, que estava alterado, foi detido.