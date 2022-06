Residência em Inovação e Transformação Digital ainda tem vagas remanescentes

A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) publicou nesta sexta-feira (10) um edital para preenchimento de vagas remanescentes do programa de Residência Técnica (Restec) em Inovação, Transformação Digital e E-Gov (Integre). São 51 vagas para Curitiba e quatro, no total, para Guarapuava, Londrina, Paranaguá e Ponta Grossa. As inscrições são gratuitas e seguem até 20 de junho.

Coordenado pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), o programa contempla o curso de especialização, ofertado na modalidade de ensino a distância (EAD). Além da gratuidade nesse curso de pós-graduação, os residentes receberão bolsa mensal no valor de R$ 1.900 e auxílio-transporte pelo período de dois anos.

As oportunidades são destinadas para profissionais recém-formados em Administração; Análise de Sistemas; Comunicação Organizacional; Ciências Contábeis; Ciência da Computação; Design; Enfermagem; Engenharia Civil; Engenharia da Computação; Engenharia de Produção; Estatística; Gestão da Tecnologia da Informação; Gestão Pública; Publicidade e Propaganda; e Secretariado.

Segundo o coordenador da Restec Integre na Unicentro, professor Márcio Ronaldo Santos Fernandes, a residência antecipa a experiência profissional, a partir da vivência organizacional. “Além de enriquecer o currículo, é uma ótima oportunidade para vivenciar a profissão na prática, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação inicial na área da inovação, um dos segmentos que mais cresce em diferentes setores”, afirma.

Os bolsistas selecionados irão cumprir jornada de atividades práticas de 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira, em instituições ligadas ao Governo do Estado. O curso de especialização prevê carga horária total de 360 horas. Serão oito disciplinas ministradas por professores do Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Estados Unidos.

A participação no programa não gera vínculo empregatício de qualquer natureza e não caracteriza emprego formal.

Serviço:

Programa de Residência Técnica (Restec) em Inovação, Transformação Digital e E-Gov (Integre)

Inscrições: 10 a 20 de junho – AQUI

Prova objetiva: 1º de julho (aplicada em formato remoto)

Resultado da prova: 04 de julho

Convocação para matrícula: 11 de julho

Matrículas: 13 a 22 de julho