Vestibular da Unioeste tem mais de 11 mil inscritos e supera números do ano passado

O Vestibular Unioeste 2022 teve 11.331 inscrições, sendo 10.101 no processo normal e 1.230 isenções. Em 2021, foram 10.766 no total.

Falta pouco para a prova: será no dia 10 de julho de 2022. Ela será realizada em nove locais: Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Toledo, Maringá, Curitiba, Guarapuava e, pela primeira vez, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Nesta edição, a inclusão também ganhou atenção específica. Pela primeira vez a Universidade Estadual do Oeste do Paraná ofertou vagas adicionais às regulares, ou seja, não houve diminuição das já ofertadas, para pessoas com deficiência (PcD). Ao todo 123 pessoas se inscreveram para estas vagas.

Para o candidato que já está em processo de preparação, atenção para os horários. No período da manhã os portões serão abertos às 7h30 e fechados às 8h, com duração de prova de 3 horas (21 questões de Língua Estrangeira, Literatura e Língua Portuguesa). À tarde os portões serão abertos às 14h15 e fechados às 14h45, com tempo de provas de 4 horas (56 questões de Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia).

O que levar?

- Documento oficial de identificação com foto

- Caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul escura (corpo transparente, sem mecanismo adicional de funcionamento)

- Um recipiente para bebida não alcoólica (transparente, incolor, sem rótulo, desenho ou adesivos)

- Caso o candidato opte por levar algum tipo de alimento durante a prova é muito importante estar atendo aos procedimentos previstos em edital:

O alimento deve estar desembalado e mantido acondicionado em recipiente translúcido, fechado, permitindo a visualização de seu conteúdo.

Solicitar autorização e aguardar em seu lugar até que seja conduzido para fora da sala de prova.

O tempo dispendido para alimentação não é reposto, sob qualquer pretexto.

Todas as informações necessárias estarão disponíveis no site www.unioeste.br/vestibular .