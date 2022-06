Grupo de Jundiaí do Sul desenvolve projeto “Tecendo ideias, construindo sonhos”

Um grupo de mulheres do município de Jundiaí do Sul vem desenvolvendo um projeto intitulado “Tecendo ideias, construindo sonhos”.

O projeto surgiu através das membras do Comitê da Mulher, Cleonice, Jocimar, Josiane e Rose que foram até o município de Candido Mota na Instituição Frei Paulino e participaram de uma oficina, que já acontece a algum tempo, onde aprenderam a técnica de confecção de bolsas com a reutilização de banners. A partir disso, ensinaram outras mulheres que então se dispuseram a participar.

O objetivo principal da ação é tirar do meio ambiente as lonas e banners em desuso, proporcionado um destino que beneficie o meio ambiente. Além disso, o trabalho proporciona para as mulheres participantes o resgate da auto-estima, o empoderamento feminino e uma renda extra.

Em parceria com a prefeitura municipal, que sede o espaço para que o projeto aconteça, o grupo confecciona diversos tipos e modelos de bolsas. “Com apenas 60 dias de projeto elas já tiveram uma venda de 60 bolsas que foram para Maracaí Estado de São Paulo. Isso fez com que as atuais participantes, Aparecida, Elessandra e Talita se sentissem valorizadas e empenhadas para continuar a produção, prezando pela qualidade das bolsas, sendo sempre únicas e exclusivas”, comenta Rose Andrade, membra do Comitê da Mulher e secretaria de Educação.

A oficina acontece as quintas-feiras na Biblioteca Cidadã e conta com o apoio do Comitê Mulher, da Cooperativa de Crédito Sicredi e com a doação de equipamentos da comunidade.