Porto de Paranaguá recebe delegações de Bangladesh e dos Países Baixos

O Porto de Paranaguá e o Estado do Paraná atraem investidores e negócios do mundo inteiro. Nesta quinta-feira (9), a empresa pública Portos do Paraná recebeu delegações das embaixadas de Bangladesh e dos Países Baixos. O interesse, nos dois casos, é pela ampliação do comércio com o Brasil e a criação de novas oportunidades conjuntas.

“O sistema portuário paranaense tem capacidade para desempenhar um papel fundamental no cenário global. O mercado internacional tem reconhecido os diferenciais que oferecemos nos arrendamentos, na eficiência de embarque e no cuidado com a sustentabilidade”, destacou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. Ele lembrou que a Portos do Paraná foi reconhecida mais de uma vez pela excelência de gestão pelo Ministério da Infreaestrutura.

Bangladesh, que hoje é um dos três principais compradores da soja em grãos via Paranaguá, tem interesse em ampliar as importações de óleo vegetal. Segundo a embaixadora Sadia Faiunnesa, o país também busca novas alternativas de negócios via Paraná. “Esse fluxo de cargas é muito importante para nós e nossa relação com o Estado tem crescido nos últimos anos”, disse. Antes de conhecer o Litoral, ela também visitou o governador em exercício Darci Piana .

Os Países Baixos, principais compradores de farelo de soja, também reforçaram a importância do Paraná no comércio internacional. Em uma missão de negócios no Brasil, empresários que atuam no porto de Roterdã, um dos mais desenvolvidos da Europa, visitaram o porto de Paranaguá e trocaram ideias com operadores portuários e parceiros que atuam no terminal local.

“Nosso objetivo é estabelecer uma estratégia conjunta, de longo prazo, que aproxime ainda mais os dois países. A expectativa é criar uma colaboração robusta que beneficie ambas as economias e que permita a troca de conhecimento para gerar novos negócios, de maneira sustentável e inovadora”, explicou Wilbert Lek, que coordena o grupo.

Os portos do Paraná têm forte presença no mercado mundial. Os principais destinos da carga paranaense são:

Soja: China, Coreia do Sul e Bangladesh.

Farelo de soja: Países Baixos, Coreia do Sul e França.

Milho: Irã, Egito e Japão.

Açúcar: Argélia, Iraque e Suíça.

As principais origens das cargas que chegam via Porto de Paranaguá são:

Fertilizantes: China, Rússia e Canadá.

Combustíveis: Estados Unidos, Togo e Emirados Árabes.