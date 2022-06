Programa Paraná Mais Orgânico é destaque em eventos internacionais em São Paulo

O Governo do Estado promove o programa Paraná Mais Orgânicos na Bio Brazil Fair | Biofach América Latina e Naturaltech, duas grandes feiras de negócios de agroecologia e orgânicos, que acontecem simultaneamente, em São Paulo. Os eventos começaram nesta quarta-feira (8) e seguem até sábado (11), reunindo mais de 700 expositores de produtos orgânicos, naturais e sustentáveis, incluindo alimentos, cosméticos e produtos pet.

Estratégia governamental para a produção de alimentos orgânicos, o Paraná Mais Orgânicos (PMO) auxilia agricultores familiares na conversão de lavouras tradicionais para o modelo livre de sementes modificadas, agrotóxicos e outras substâncias sintéticas, em conformidade com a legislação brasileira. A iniciativa é da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), com recursos do Fundo Paraná de fomento científico e tecnológico, em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar).

Segundo o coordenador do programa, professor Ednaldo Michellon, da Universidade Estadual de Maringá (UEM), mais saudáveis e ecologicamente corretos, os orgânicos ganham cada vez mais projeção. “A certificação para a produção e comercialização de orgânicos é tratada como uma política pública estadual, proporcionando mais credibilidade para a cadeia produtiva”, afirma, destacando que “o plano de introdução gradual de orgânicos na alimentação escolar do Paraná tem sido escopo dessa política”.

O Decreto nº 4.211/2020 regulamentou a legislação que institui a alimentação escolar orgânica no sistema estadual de ensino fundamental e médio. Desde então, o governo vem incluindo, gradativamente, produtos orgânicos nas merendas de escolas públicas estaduais. A expectativa é alcançar 100% da alimentação escolar orgânica até o ano 2030 . Grande parte desses alimentos vem da agricultura familiar.

Em relação aos incentivos para o consumo desses produtos, com impacto no desenvolvimento econômico e social, o coordenador da Unidade Gestora do Fundo Paraná (UGF), Luiz Cézar Kawano, explica que o peso estratégico do setor é essencial para o planejamento governamental e para a estruturação de medidas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população. “Nessa perspectiva, o Paraná Mais Orgânicos tem exercido papel relevante para o avanço científico e tecnológico, com foco no fortalecimento da agroecologia”, afirma.

A certificação de produtos orgânicos é apresentada sob a forma de um selo, afixado ou impresso no rótulo ou na embalagem, o que assegura um alimento produzido de acordo com as normas e práticas da agricultura orgânica, um processo produtivo caracterizado pela redução de impactos ambientais.

PAINEL– O professor Rogério Barbosa Macedo, da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), que atua no comitê gestor do PMO, participa nesta sexta-feira (10) de um painel do 16º Fórum Internacional da Produção Orgânica e Sustentável, na programação técnica do evento. Ele vai apresentar as relações de parceria entre os estados do Paraná e de São Paulo e os desafios da merenda 100% orgânica nas escolas estaduais paranaenses.

MERCADO– No Brasil, o segmento de produtos orgânicos movimenta, anualmente, cerca de R$ 5 bilhões. Pesquisa do Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável (Organis) aponta que 31% consomem produtos orgânicos. Em 2019, apenas 19% se diziam consumidores desses produtos, o que representa um aumento de 63% em três anos. Com 75% da preferência, os itens mais consumidos são os hortifrúti, como frutas, legumes, hortaliças e verduras.

Serviço:

Estande do Paraná Mais Orgânico na Brazil Fair - Biofach América Latina e Naturaltech

Data: até 11 de junho, das 10h às 20h

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, 1451 – Santana) – São Paulo (SP)

Painel no 16º Fórum Internacional da Produção Orgânica e Sustentável

Data: 10 de junho, às 13 horas

Local: Arena do Conhecimento – Pavilhão de Exposições do Anhembi