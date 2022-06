Sanepar inicia avaliação de água e solo no Arroio Dourado, em Foz do Iguaçu

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), em parceria com a Universidade Latino Americana (Unila), iniciou estudos da qualidade da água e do solo na região do Arroio Dourado em Foz do Iguaçu. O objetivo é avaliar qual o impacto sobre o meio ambiente do depósito de lixo que ficava naquela região até metade da década de 1990.

Os estudos integram o Projeto Arroio Dourado, financiado com recursos do programa Fundo Azul da Sanepar.

A coleta das amostras está sendo realizada pelo laboratório Mérieux NutriSciences – Bioagri. Este material será analisado por pesquisadores da Unila que farão a avaliação da qualidade nos corpos hídricos, nos poços, solos, sedimentos e amostras de peixes.

O resultado das análises poderá nortear ações de políticas públicas para a área. O local, após a desativação do lixão, foi ocupado por uma comunidade e o estudo vai contribuir para determinar normas seguras de ocupação da região.

O Fundo Azul é um programa da Sanepar que visa a cooperação com instituições externas para o desenvolvimento de projetos e intervenções visando a preservação, conservação, recuperação de bacias de mananciais e áreas de recarga de poços tubulares profundos.