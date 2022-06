Filhos brigam por carro do pai que está internado e mulher é agredida

Uma confusão familiar acabou virando caso de polícia na noite desta quarta-feira (08) no município de Andirá.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 23h30 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica envolvendo dois irmãos em um residência situada na zona rural. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, ela passou a relatar que foi agredida por seu irmão. Segundo contou aos policiais, seu pai está internado e os dois acabaram tendo um desentendimento por conta de um automóvel que pertence ao genitor. Após agredir a irmã, o suspeito fugiu do local com o veículo.

Frente aos fatos, a mulher foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro para receber atendimento médico.