Com mais de 19 mil corridas, TaxiGov gera economia de R$ 612 mil ao Estado

Uma economia de R$ 612 mil aos cofres do Estado. Esse é o resultado estimado desde a adoção do programa TaxiGov como meio de transporte oficial no deslocamento dos servidores em atividades administrativas, em 2020. Nesse período, até maio de 2022, 192 mil quilômetros foram rodados por 2.631 servidores, o que resultaria em custo de R$ 1.272.428,14, mas com o programa a operação baixou para R$ 659.810,81.

O sistema facilita a mobilidade do servidor, é semelhante aos aplicativos de transporte de passageiros e permite mais agilidade na locomoção, ligando os usuários aos táxis cadastrados. A supervisão ocorre por meio do Departamento de Gestão do Transporte Oficial (Deto), da Secretaria da Administração e da Previdência (SEAP), e o sistema foi desenvolvido pela própria empresa que ganhou a licitação. Ele funciona em todo o Estado.

De acordo com a SEAP, foram 19.674 corridas, a maior parte por servidores da Secretaria de Saúde (6.861). Em seguida estão Secretaria da Educação e do Esporte (1.638), Polícia Militar (1.366) e Instituto Água e Terra (1.305). Atualmente, são 20.940 servidores cadastrados no programa. Com a expansão da divulgação, a expectativa é dobrar o número de corridas até o final deste ano.

Segundo um estudo do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, o custo médio do quilômetro rodado de veículo administrativo da frota oficial do Poder Executivo era, antes do projeto, de R$ 6,60. Com o TaxiGov, este valor caiu para R$ 3,46.

O TaxiGov foi estabelecido por meio do Decreto 5.822, de setembro de 2020, e a utilização desses veículos é orientada para o deslocamento de agentes públicos para atividades de caráter administrativo, como reuniões, encontros, palestras, debates ou treinamentos.

O servidor que precisar do TaxiGovPR pode acessar por celular ou computador, está disponível 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados. O primeiro passo para o cadastro é o servidor entrar em contato com o seu Grupo Administrativo Setorial (GAS) e encaminhar os dados cadastrais por ele solicitado. Para ver detalhes de como utilizar o serviço basta acessar www.parana.pr.gov.br/taxi-gov para o passo a passo.

“Esse é um projeto do Governo do Paraná para garantir uma gestão de transporte mais eficiente e econômica”, diz o secretário estadual da Administração e da Previdência, Elisandro Pires Frigo.

“A implementação do TaxiGov trouxe diversos benefícios para a administração estadual, como redução de despesas com veículos locados ou próprios do Estado, gastos com manutenção, conservação e depreciação e com o combustível, além de gerar receita para taxistas, fomentando o uso desse transporte”, acrescenta.

Os taxistas que fazem essas corridas são contratados da empresa que ganhou a licitação e presta o serviço para o Estado.