SRI Norte Pioneiro visita ecossistema de inovação em Israel

A presidente da Associação do Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro, Angélica Cristina Cordeiro Moreira, estará visitando, entre os dias 12 e 16 de junho, um dos ecossistemas de inovação de maior destaque no mundo em Israel, a “nação das startups”.

Essa imersão, junto a um grupo formado por brasileiros representantes de instituições, ecossistemas e empresas ligadas à inovação, faz parte do leque de possibilidades abertas, em virtude do SRI Norte Pioneiro ter vencido a categoria de ecossistemas em fase inicial, edição 2021/2022, do Prêmio Nacional de Inovação, sendo uma iniciativa da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

Angélica, que também é diretora de Indústria, Comércio e Inovação da Prefeitura de Cambará, pretende, a partir da viagem, trazer conhecimento e contatos, já que Israel é especialista em soluções discursivas e parcerias produtivas.

Conforme o SRI, chutzpah é um dos termos essenciais para entender o mindset empreendedor israelense. A equipe explica que, quando dizem que você tem chutzpah, querem dizer que há tenacidade, ou seja, que está disposto aos sacrifícios necessários para chegar onde deseja.