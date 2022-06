Simpósio da PM debate enfrentamento de crimes violentos contra o patrimônio

A Polícia Militar do Paraná promove nesta quarta e quinta-feira (8 e 9) o simpósio “Ações de Segurança Pública no enfrentamento aos crimes violentos contra o patrimônio”. O evento, que ocorre no auditório do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, conta com a presença de representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, entre outras instituições que atuam no combate ao crime organizado e contribuem para a melhoria dos serviços de segurança pública.

Para o secretário estadual da Segurança Pública, Wagner Mesquita, o simpósio é uma oportunidade de a Polícia Militar compartilhar o conhecimento que tem sobre o tema, uma vez que são os primeiros a entrar em cena para combatê-los.

“É nosso papel aprimorarmos e fazermos investimentos em inteligência integrada, em treinamento, em ferramentas de comando e no controle e comunicação, bem como para o armamento e mobilidade com proteção balística de nossos policiais”, disse. “Essa responsabilidade em relação a meios materiais e pessoais passa diretamente pelo nosso trabalho na Secretaria de Segurança Pública”.

Segundo ele, é preciso definir procedimentos, protocolos integrados de reação e ainda promover ações integradas aprimorar os nossos procedimentos. “Desta forma, conseguiremos aumentar a eficácia de nossas ações para elaboração de políticas públicas na nossa área”, afirmou o secretário.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Hudson Leôncio Teixeira, destacou que o encontro permite a troca de experiência e contribui com o aprendizado de cada participante. “Os crimes violentos contra o patrimônio não são uma exclusividade do Estado do Paraná, e sim do Brasil todo. Com o passar do tempo, esse tipo de crime tem sofrido uma evolução, principalmente na atuação dos criminosos. Por isso, precisamos nos atualizar, até para entender como eles vêm se preparando”, afirmou o comandante, sobre a importância da integração das forças de segurança.

INSTITUIÇÕES- O evento reúne autoridades, profissionais e palestrantes da segurança pública dos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina e deve contribuir para que as instituições e corporações se aperfeiçoem e se preparem cada vez mais para o enfrentamento de práticas criminosas.