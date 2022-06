Governo do Estado entrega nova subestação da Copel no Norte Pioneiro

O governo do Paraná segue realizando investimentos na região do Norte Pioneiro e, por meio da Copel, entregou uma nova subestação de energia. A nova unidade fica situada em Salto do Itararé e deve trazer mais reforço e confiabilidade para o município.

De acordo com a Copel, somada aos investimentos da subestação de Sapopema, as duas unidades receberam quase R$ 16 milhões em investimentos e irão atender 13,6 mil residências.

O deputado Luiz Claudio Romanelli destacou que o governo estadual vem investindo em diferentes frentes para promover o desenvolvimento da região. “O Norte Pioneiro tem aumentado o potencial agrícola e turístico, além de fortalecer a economia paranaense com a indústria regional. Com essas duas subestações da Copel, a região se fortalece, como atrativo empresarial e industrial”, disse o deputado.

O parlamentar ainda lembrou dos investimentos feitos recentemente pela Copel no município de Bandeirantes, também no Norte Pioneiro, com a construção de uma usina de energia solar. “É um passo para o futuro, com a produção de energia limpa, que garante a estabilidade do sistema, sem comprometer o meio ambiente e a sustentabilidade”, reforça.

A nova subestação de Salto do Itararé conta com sistema de automação dos processos. O objetivo é melhorar a qualidade da distribuição de energia para que o município possa ter avanços nos serviços do setor elétrico e atrair novos investidores. “Com os novos investimentos, o Governo do Paraná melhora a qualidade destes serviços e evita perdas ao sistema energético da região”, ressalta.

Em 2022, a Copel prevê investir R$ 1,634 bilhão na ampliação e modernização da rede elétrica do Paraná.