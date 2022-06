Prefeitura de Salto do Itararé realiza obras de calçamento no residencial Vereador Jorge Vieira

Mais uma comunidade do município de Salto do Itararé está recebendo o tão esperado calçamento nas ruas em frente as suas residências. Nesta quarta-feira (08), o prefeito Paulo Sérgio Fragoso, o Paulinho, falou sobre as obras no Residencial Vereador Jorge Vieira.

No local, estão sendo construídos os meios fios e colocadas pedras sextavadas. A obra conta com recursos oriundos do governo estadual através de emenda do deputado Luciano Ducci. “Gostaria de agradecer ao nosso parceiro Luciano que priorizou esse recurso para Salto do Itararé. Também agradeço a confiança da nossa população em nossa gestão. Não podemos parar e o trabalho continua”, disse o prefeito.

O calçamento e meio fio foram bem recebidos pela comunidade onde as famílias parabenizaram o trabalho da prefeitura. “O Paulinho está fazendo um bom trabalho e agradecemos a ele pelas obras aqui em nossa vila. Agora temos o calçamento e meio fio que estão deixando nossa vila mais bonita. Agradecemos a toda equipe da prefeitura por essa obra”, disse uma moradora do bairro.