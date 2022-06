Paraná e São Paulo debatem gestão das águas da Bacia Hidrográfica do Paranapanema

O Governo do Paraná participou nesta terça e quarta-feira (07 e 08) do retorno do encontro presencial do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema (CBH Paranapanema). O evento segue até esta quinta-feira (09) no Hotel Berro D’Água, em Avaré, no Estado de São Paulo, com uma caminhada pelo Rio Paranapanema.

O objetivo é estabelecer o diálogo, a mobilização e a integração dos membros dos sete Comitês que estão instalados na Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema.

Segundo o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), Everton Souza, que participou do encontro, a integração é um compromisso assumido desde a instituição do Comitê Interestadual, em 2012. “O importante é que os comitês sejam sólidos, com a participação efetiva da sociedade civil, das entidades de ensino superior, organizações não governamentais, órgãos públicos em todas as esferas”, disse.

Três comitês são estaduais na vertente paranaense (CBHs Tibagi, Norte Pioneiro e Piraponema); outros três são estaduais na vertente paulista (CBHs Alto Paranapanema, Médio Paranapanema e Pontal do Paranapanema); e há também os pertencentes à União (Comitê Interestadual da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema e o Comitê integrador da Bacia).

Durante três dias, os participantes dos dois estados trocaram experiências, estabelecendo uma agenda comum e ações integradoras para a Bacia Hidrográfica. Para o presidente do CBH Paranapanema, José Luiz Scroccaro, é uma oportunidade para celebrar as conquistas dos últimos anos.

“Um dos maiores ganhos nesses últimos anos, especialmente impactados pela pandemia, foi o trabalho desenvolvido na crise hídrica severa, que também acometeu esta Bacia. Mesmo com as dificuldades, conseguimos fomentar a elaboração de regras operacionais para que os reservatórios atendam minimamente todos os usos múltiplos da água”, afirmou.

CBH PARANAPANEMA- O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema é formado por 50 membros titulares representantes do poder público (municipal, estadual e federal), os usuários de água e as entidades civis. Entre as atribuições suas atribuições está a de implementar os instrumentos de gestão e estabelecer o diálogo entre os atores da Bacia.

BACIA- A Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema está localizada entre os estados do Paraná e São Paulo, em um território de 105.921 km² de área, sendo 51% território paranaense e 49% paulista. Ela abrange um total de 247 municípios (132 paranaenses, e 115 de São Paulo) e uma população total estimada em mais de 4,6 milhões de habitantes.

O Rio Paranapanema nasce na Serra de Agudos Grandes, no Sudeste do Estado de São Paulo, a cerca de 100 km da Costa Atlântica e a aproximadamente 900m de altitude. Sua foz é no Rio Paraná, após percorrer cerca de 900 km.