Paraná e Bangladesh buscam novas relações comerciais e de desenvolvimento social

O governador em exercício Darci Piana recebeu nesta quarta-feira (08) a embaixadora de Bangladesh no Brasil, Sadia Faizunnesa, no Palácio Iguaçu. Durante o encontro, ambos manifestaram interesse em estreitar relações com o objetivo de desenvolver novas parcerias entre o país oriental e o Estado.

Piana aproveitou a conversa para apresentar as potencialidades do Paraná, destacando uma série de ações em andamento no Estado, como o maior pacote de concessões rodoviárias do País, que deve ir a leilão na Bolsa de Valores, e também o projeto da Nova Ferroeste, que busca investidores para a construção da ferrovia que vai conectar Maracaju, no Mato Grosso do Sul, com Paranaguá, no Litoral do Paraná.

O governador também apresentou uma série de projetos nas áreas de tecnologia, sustentabilidade, preservação ambiental e segurança pública, além das estruturas eficientes das cooperativas e da educação estadual. “Das dez maiores cooperativas, sete estão no Paraná. O Paraná também é o único estado com sete universidades estaduais, temos aqui milhares de doutores, o maior índice proporcional do Brasil. Esse contexto ajuda a fazer com que a nossa produtividade seja igual a dos países mais desenvolvidos do mundo”, ressaltou.

“Queremos vender e comprar, queremos investimentos para o Estado. Bangladesh pode contar com as nossas instituições. Precisamos expandir os nossos negócios. O Governo do Paraná se colocou à disposição para ampliar os interesses”, arrematou Piana.

Neste ano, Brasil e Bangladesh celebraram 50 anos de amizade diplomática, uma relação que tem se desenvolvido cada vez mais com o passar dos anos. “Os negócios estão começando a crescer e queremos fazer mais negócios com o Paraná”, disse a embaixadora Sadia Faizunnesa.

Para isso, um dos primeiros passos foi a decisão do país em ter um cônsul de Bangladesh no Paraná. “Queremos uma assistência para estreitar nossa relação econômica”, ressaltou Faizunnesa. “Bangladesh é um ótimo mercado para o Brasil. Essa é uma discussão muito importante e espero que vire ação. Seria muito bom conectar nosso país com o Paraná”.

AGRICULTURA– O secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, comentou sobre a importância da produção alimentar a nível mundial, muito por conta das cooperativas agrícolas do Estado e de um status sanitário com reconhecimento global. Ele destacou ainda a grande produção de tilápia , que, segundo ele, cresce cerca de 20% ao ano no Estado.

“Temos a melhor cadeia de alimentos do mundo, feita por pequenos e grandes, com qualidade e de forma sustentável. Temos uma participação relevante na produção de cereais, leguminosas e oleaginosas e a possibilidade de produzir dezenas de espécies, com uma presença forte em cerca de 40 cadeias no mundo. Para nós é motivo de orgulho, fonte de emprego e renda para a população”, disse.

Segundo a embaixadora, há muitas semelhanças nessa área. “É impressionante como temos similaridades entre Bangladesh e o Paraná. Não somos iguais, mas também exportamos tilápia para a Europa. Produzimos alimentos, mas ainda temos muito o que aprender, principalmente com o sistema de armazenamento. Também queremos ter contato direto com produtores de soja do Paraná para ampliar nosso mercado”, afirmou.

Ela também destacou as exportações de Bangladesh para países como Estados Unidos, Austrália e Alemanha de itens de vestuário, como seda e couro, e também reforçou o desejo do país em diversificar as suas importações.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL– Piana e a embaixadora também falaram sobre projetos de desenvolvimento, o Banco da Mulher Paranaense a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Os ODS compõem a Agenda 2030 – uma agenda de desenvolvimento proposta pela ONU em 2015 para guiar boas práticas dos países para os próximos 15 anos. Ela integra 17 objetivos, entre eles a erradicação da pobreza, igualdade de gênero, energia renovável, educação de qualidade e crescimento econômico.

PRESENÇAS– Participaram da solenidade o presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o chefe do escritório do EREPAR, ministro Pedro da Cunha e Menezes; o esposo da embaixadora, Michael Patrick Winter; o assessor da embaixada, Matheus Cordeiro; o chefe de Chancelaria, Fuad Hasan Parag; o cônsul honorário de Bangladesh, Marcelo Grendel Guimarães; e a consulesa honorária de Bangladesh, Claudiana Renata Chiarello.